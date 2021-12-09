РИАМО - 9 дек. С начала 2021 года в центре электронного декларирования Московской областной таможни оформлено 2,5 тыс. тонн товаров для новогодних и рождественских праздников, среди которых декоративные новогодние изделия, мишура, елочные украшения и наборы шаров. Об этом сообщает пресс-служба таможни.

Количество ввезенных товаров увеличилось на 24% по сравнению с 2020 годом. Пик ввоза пришелся на период с сентября по ноябрь, за это время было оформлено 90% всех товаров.

Основной страной-импортером елочных игрушек и украшений, как и в прошлом году, стал Китай, также крупные партии ввозились из Нидерландов и Финляндии.

В центре электронного декларирования Московской областной таможни, который расположен на юге столицы, ежедневно оформляется около 3 тыс. деклараций на товары. Основной объем занимают товары, импортируемые из-за рубежа участниками внешнеэкономической деятельности Московского региона.