РИАМО - 9 дек. В ЖК Green Park на Березовой аллее в Москве в 5 корпусе кипятком затопило несколько этажей, лифтовую шахту и кладовые, сообщила пользователь svao.love в Instagram.

Пользователь опубликовала видео, на котором видно большое количество пара и воду на полу.

Как пишут сами жильцы в своем Telegram-чате, такие проблемы в домах комплекса всегда возникают в морозы. При этом, по их словам, правоохранительные органы не реагируют.

«Бедные люди! Вложились такими деньгами, а теперь жить в этих квартирах будет невозможно, плесень обеспечена, и вывести ее нереально! Просто <…> (будет – ред.) медленно подрывать здоровье жильцов, именно это самое страшное», - написала одна из членов чата.

Это уже не первый подобный случай в этом ЖК. Так, в январе этого года там произошел прорыв труб и квартиры в шести подъездах затопило кипятком.

Застройщик Green Park – компания «ПИК». ЖК находится недалеко от станций метро «Отрадное» и «Ботанический сад». В состав ЖК входят 6 блоков высотой 11-18 этажей с внутренними дворами-парками без автомобилей.