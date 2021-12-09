РИАМО - 9 дек. Пригородные поезда Московского региона начнут следовать по новому расписанию с 12 декабря. Интервалы между поездами будут сокращены, а у некоторых электричек появятся дополнительные остановки, сообщает пресс-служба ЦППК.

В пределах Московского транспортного узла размер движения вырастет на 4 пары по будням и на одну – в выходные.

На Киевском направлении поезд отправлением в 18:37 с Киевского вокзала будет следовать до станции Мароярославец, а не Нары.

На Павелецком направлении были назначены дополнительные поезда по рабочим дням. Новые составы будут двигаться по маршрутам Павелецкий вокзал – Бирюлево в 05:05, Бирюлево – Павелецкий вокзал в 05:52, Павелецкий вокзал – Домодедово в 12:05, Павелецкий вокзал – Домодедово в 14:10, Домодедово – Павелецкий вокзал в 11:49, Домодедово – Павелецкий вокзал в 12:27.

На Горьковском направлении до Балашихи по будням дням будут курсировать четыре дополнительных рейса, а по выходным восемь. Из-за реконструкции станции Железнодорожная утром из расписания выведен один поезд. Также по будням были назначены экспрессы Курский вокзал – Крутое отправлением в 09:41 и Крутое – Курский вокзал отправлением в 14:56.

На Казанском направлении для экспрессов №7040, №7084, №7042, №7044, №7098, №7041, №7043, №7045, №7051 и №7085 маршрута Казанский вокзал – Рязань специально назначается остановка на станции Выхино. Также были назначены два поезда Виноградово – Казанский вокзал в 07:05 и Казанский вокзал – Виноградово в 05:51.

Такой график был разработан с учетом реконструкции здания Казанского вокзала. Утром на этой станции курсирует на два поезда меньше. Пять составов дальних зон будут следовать по другим путям с большим количеством остановок на участке Раменское – Казанский вокзал.

На Ярославском направлении появятся два новых поезда. Они будут следовать по маршрутам Ярославский вокзал – Мытищи с отправлением в 5:31 и Мытищи – Ярославский вокзал в 06:27.

На Савеловском направлении появится дополнительный поезд Дубна – Савеловский вокзал, который будет отправляться в 22:17.

По обращениям пассажиров на Рижском направлении по будням был продлен маршрут поезда до Рижского вокзала, который ранее отправлялся от станции Волоколамск. Теперь он будет начинать движение на станции Шаховская в 12:54.

Из-за реконструкции Курского вокзала маршрут следования 26 поездов сокращен – с пассажирами они будут следовать только от и до станции Москва-Товарная.