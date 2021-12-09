РИАМО - 9 дек. 25-летний москвич получил 8 лет и 6 месяцев колонии строго режима за убийство своего знакомого, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Известно, что осенью прошлого года 19-летний житель столицы решил убить своего знакомого, который ранее выполнял разовые поручения для него и его знакомых. Он побоялся, что знакомый сообщит о его противоправных делах. Для этого организатор убийства пообещал своему приятелю (подсудимому) 10 тыс. долларов и 300 тыс. рублей. Тот в свою очередь, тоже на помощь позвал еще одного человека, которому пообещал 80 тыс. рублей.

Они под обманным предлогом заманили потерпевшего на песчаный карьер возле деревни Двуглинского городского округа Луховицы. Там подсудимый избил потерпевшего и нанес не менее 5 колото-резаных ранений в область груди. Потерпевшей скончался на месте происшествия.

После совершенного убийства злоумышленники оттащили тело в лесополосу, где забросали ветками дерева, а затем скрылись с места преступления.

Осенью тело нашли прохожие. Была установлена личность погибшего и трое подозреваемых – жители столицы 2001, 1996, 1994 годов рождения, чьи поручения выполнял погибший.

Также стало известно, что банда готовит убийства еще трех человек. Ими уже была установлена слежка в отношении лиц, которых планировалось «устранить», а также приисканы орудия совершения преступлений.

В настоящее время в производстве следователя на завершающей стадии находится уголовное дело в отношении 2 других фигурантов - соучастников подсудимого.