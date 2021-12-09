РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 дек. Водозаборный узел в жилом комплексе «Митино О2» в подмосковном Красногорске планируют достроить в начале 2022 года, сообщили в администрации горокруга.

Пользователь @alesyapolitika в комментариях к посту в Instagram-аккаунте временно исполняющего полномочия главы горокруга Дмитрия Волкова обратила внимание на ВЗУ, который обеспечивает водой жителей ЖК. По ее словам, объект не введен в эксплуатацию. В подаваемой воде превышено содержание фтора и железа.

Представитель администрации муниципалитета сообщил в ответ, что в настоящее время водозаборный узел находится в стадии незавершенного строительства. Застройщиком осуществляются мероприятия по получению разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

«7 декабря администрацией горокруга Красногорск совместно с Фондом защиты прав граждан - участников долевого строительства проведено совещание. Было принято решение об оперативной передаче в муниципальную собственность водозаборного узла после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию застройщиком», - добавил представитель.

Он также отметил, что по имеющейся информации застройщик обеспечивает получение данного документа до 1 февраля 2022 года.