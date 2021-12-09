РИАМО - 9 дек. Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, предоставленные Лобненской центральной городской больницей в отношении ООО «Сибэнерго-Сервис», которое нарушило условия исполнения контракта, заключенного с больницей. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с фирмой контракт на проведение работ по электроизмерениям и профилактическим испытаниям электрооборудования и электроустановок потребителей до 1кВ в соответствии с техническим заданием для нужд больницы в 2021 году.

В связи с нарушением условий исполнения учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России компания не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Сибэнерго-Сервис» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.