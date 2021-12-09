РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 дек. Суд привлек к ответственности ООО «Покровское» за организацию свалки на сельхозземлях и отсутствие информации о выполнении предостережения по ее ликвидации, сообщает Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

В марте текущего года в надзорное ведомство поступило письмо из главного Управления административно-технического надзора Московской области о несанкционированной свалке грунта и мусора на землях сельскохозяйственного назначения в Подольске. Собственником земли является ООО «Покровское».

При проведении обследования участка площадью 11,1 га управление выявило признаки невыполнения установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв. Признаков использования участка в сельскохозяйственном производстве не установили.

Управление выдало ООО «Покровское» предостережение о недопустимости действий, которые могут привести к нарушению земельного законодательства. Предложило направить в адрес Управления уведомление об исполнении предостережения. Однако в назначенный срок сведений от юридического лица в управление не поступило.

В августе за непредставление сведений Управление в отношении ООО «Покровское» составило протокол об административном правонарушении по ст. 19.7 КоАП РФ и материалы дела передало в мировой суд для принятия решения.

В ноябре решением суда ООО «Покровское» привлечено к административной ответственности по ст. 19.7 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 3 тыс рублей.