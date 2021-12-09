РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 дек. Холодную воду отключили в четверг в ряде домов и учреждений на улицах Советская и Новая в микрорайоне Железнодорожный подмосковной Балашихи, сообщается на сайте Балашихинского водоканала.

С 9:00 до окончания работ для проведения работ на водопроводе ХВС требуется временное прекращение подачи водоснабжения.

Под отключение попали следующие адреса: ул. Советская, дома №№20, 22, 24, 26, 26 с.2, с.3 (магазины); Новая, 23, 25 (д/сад №12), 29.

Работы проводит ООО «Квартал-2005».