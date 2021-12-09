РИАМО - 9 дек. Высота сугробов в Москве в настоящий момент соответствует климатическим показателям конца декабря - начала января, а в Подмосковье - середине января, там высота снежного покрова достигает 30 см, сообщается на сайте «Метеовести».

Утром в четверг в Москве высота снежного покрова составила: на ВДНХ - 15 см, на Балчуге - 17 см, в Тушине – 21 см, в Михайловском - 24 см.

Больше снега в Московской области. Так, в Черустях зафиксировали сугробы высотой 23 см, Коломне - 26 см, Павловском Посаде - до 30 см, а это уже норма середины зимы.

В ближайшие дни осадков не ожидается, поэтому высота сугробов не изменится.

Мощный снегопад прошел в регионе 7 декабря. В подмосковной Коломне был побит рекорд по осадкам для этого дня, который держался с 1982 года.