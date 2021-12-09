РИАМО - 9 дек. Набор специалистов в штат открывающейся поликлиники открыт в подмосковном Реутове, сообщил глава муниципалитета Станислав Каторов на встрече с представителями медицинского сообщества.

«У нас наблюдается дефицит кадров, необходимо понимать, как мы будем решать эту проблему. Совсем скоро свои двери откроет новая поликлиника на 750 посещений в смену в 10 микрорайоне, объект уже получил заключение о соответствии. Теперь необходимо набрать команду профессионалов», - сказал Каторов.

В поликлинике предусмотрена 341 ставка. На сегодняшний день для работы в новом медучреждении, где установлены рентген-аппарат, МРТ, флюорограф, маммограф и другое современное оборудование, а также предусмотрен дневной стационар, требуется дополнительно привлечь по 20 врачей и медсестер.

Также в городском округе пока сохраняется нехватка специалистов узкого профиля: требуются ревматолог, кардиолог, невролог, аллерголог-иммунолог, эндокринолог, врачи отделения медицинской профилактики, анестезиолог и медсестры анестезии, оперирующие хирурги и гинекологи в дневной стационар.

Глава Реутова также обратил внимание на запросы жителей касательно детских оториноларингологов и травматологов.

В качестве стимулирующих мер специалистам предложат муниципальное жилье или компенсируют затраты за аренду съемной квартиры.

«Также продолжим и модернизируем практику финансовой поддержки врачей: работники больницы получают компенсационную выплату за аренду жилья, получают служебные квартиры, различные премии и надбавки. Уверен, что такие методы привлечения врачей позволят нам брать на работу лучшие кадры, а пациенты смогут забыть об очередях на прием к специалистам», - резюмировал Каторов.