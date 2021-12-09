В ближайшие выходные жители Московского региона смогут сходить на концерты Басты, а также посмотреть мультфильм «Тайна Коко» в сопровождении симфонического оркестра. Также в столице откроются фестиваль «Путешествие в Рождество» и маркет «4 сезона». В прокат запустят мюзикл «Вестсайдская история» и комедию «Честный развод». Подробнее об этих и других интересных событиях предстоящих выходных – в материале РИАМО.

КОНЦЕРТЫ

Баста

В пятницу в «Барвиха Luxury Village» состоится концерт хип-хоп- и рэп-исполнителя Василия Вакуленко, более известного как Баста. Зрителей ждут хиты и свежие новинки артиста в живом исполнении, а также невероятное шоу. Билеты можно купить по ссылке на сайте площадки.

Где: Московская обл., Одинцовский г.о., д. Барвиха, Рублево-Успенское ш., 8-й километр, д. 114, стр. 2, «Барвиха Luxury Village»

Когда: 10 декабря в 21:00

Стоимость: от 10 000 рублей

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Ноггано

Еще один концерт Василия Вакуленко состоится в субботу в «Барвиха Luxury Village». В этот раз на сцене предстанет его альтер эго – Ноггано. Артист исполнит свои лиричные и дерзкие треки на животрепещущие темы. Билеты доступны по ссылке.

Где: Одинцовский г.о., д. Барвиха, Рублево-Успенское ш., 8-й километр, д. 114, стр. 2, «Барвиха Luxury Village»

Когда: 11 декабря в 20:00

Стоимость: от 7 000 рублей

«Тайна Коко»

Сайт мэра Москвы

Провести субботний день можно будет на киноконцерте «Тайна Коко». В концертном зале «Зарядье» состоится показ полюбившегося публике мультфильма в сопровождении симфонического оркестра. Помимо оригинального саундтрека, посетители услышат и заглавную песню «Помни меня», которая получила премию «Оскар» в 2018 году. Билеты доступны на сайте площадки.

Где: г. Москва, ул. Варварка, д. 6, стр. 4, Московский концертный зал «Зарядье»

Когда: 11 декабря в 15:00 и 19:00

Стоимость: от 2 500 рублей

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Дельфин

В субботу в московском Papa Bar Village состоится концерт Дельфина – одного из первых в российских хип-хоп-исполнителей. В этот раз драматургия будет сбалансирована в пользу тихой грусти. Билеты можно купить на сайте площадки.

Где: г. Москва, ул. 1-я Брестская, д. 2 стр. 3, Papa Bar Village

Когда: 11 декабря в 19:00

Стоимость: от 3 500 рублей

«НАИВ»

сайт glavclub.com

В 2021 году группе «НАИВ» исполняется 33 года. По этому случаю панк-рокеры выступят в «ГлавClub» с программой «33. Суперзвезда». Со сцены прозвучат лучшие хит за три десятка существования коллектива. Концерт перенесен с 29 октября, все ранее купленные белеты доступны. Приобрести их можно также на сайте площадки. Мероприятие пройдет в формате Covid-free.

Где: г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, «ГлавClub»

Когда: 12 декабря в 20:00

Стоимость: от 1 200 рублей

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«Астор Пьяццолла: Зима в Буэнос-Айресе»

К международному дню танго в Москве состоится концерт-посвящение аргентинскому композитору Астору Пьяццолле. В стенах галереи имени Шилова прозвучит цикл произведений «Времена года в Буэнос-Айресе» – одно из самых узнаваемых произведений Пьяццолы. Для посещения концерта требуется QR-код и оригинал документа, подтверждающего личность.Билеты можно купить на сайте фонда «Бельканто».

Где: г. Москва, ул. Знаменка, д. 5, Галерея им. Шилова

Когда: 12 декабря в 16:00

Стоимость: от 2 200 рублей

СПЕКТАКЛИ

«Не покидай свою планету»

сайт театра "Современник"

В субботу на сцене театра «Современник» покажут моноспектакль Константина Хабенского «Не покидай свою планету», который поставлен по мотивам повести Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Режиссер Виктор Крамер не пытается просто рассказать известную историю – он определил жанр постановки как фантазию. Мероприятие пройдет в формате Covid-free. Билеты можно купить на сайте театра.

Где: г. Москва, Чистопрудный б-р, д. 19, стр. 1, театр «Современник»

Когда: 11 декабря в 19:00

Стоимость: от 12 000 рублей

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«Константин Райкин. Своим голосом»

В воскресенье со сцены центра «Планета КВН» Константин Райкин исполнит стихи своих любимых поэтов. Среди них – «Сказка о царе Салтане» Александра Пушкина. Выступление продлится порядка двух часов. Для посещения мероприятия требуется QR-код и оригинал документа, подтверждающего личность. Билеты можно купить на сайте «Яндекс.Афиша».

Где: г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 2, ММЦ «Планета КВН»

Когда: 12 декабря в 19:00

Стоимость: от 700 рублей

ВЫСТАВКИ

«История российского дизайна. Избранное. 1917–2022»

предоставлено Музеем дизайна

Во вторник, 7 декабря, в Третьяковской галерее открылась выставка «История российского дизайна. Избранное. 1917–2022». На ней будут представлены объекты, иллюстрирующие инновационные идеи дизайнеров, и изделия массового производства. Многие экспонаты и вовсе будут показаны впервые. Для посещения выставки требуется QR-код.Билеты доступны на сайте галереи.

Где: г. Москва, ул. Крымский Вал, д. 10, Западное крыло Новой Третьяковки

Когда: 7 декабря 2021 год – 25 ноября 2022

Стоимость: от 180 рублей

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«Арсенал»

В Москве в 29-й раз пройдет масштабная выставка оружейников со всей России и из-за рубежа «Арсенал». Здесь можно будет увидеть различные виды ножей и клинков из разных материалов, а также посетить соревнование по спортивному метанию ножей. Попасть на мероприятие можно, предварительно записавшись. Подробности – на официальном сайте «Арсенала».

Где: г. Москва, ул. Дубининская, д. 71, стр. 5, Даниловский Event Hall

Когда: 9 – 12 декабря

Стоимость: по регистрации

ЯРМАРКИ И ФЕСТИВАЛИ

«Путешествие в Рождество»

предоставлено пресс-службой организатора фестивалей «Московские сезоны» предоставлено пресс-службой организатора фестивалей «Московские сезоны» 1 из 2

Где: 27 площадок по всей Москве

Когда: 10 декабря 2021 года – 9 января 2022 года

Стоимость: бесплатно

С 10 декабря в Москве начинается долгожданный зимний фестиваль «Путешествие в Рождество». В городе заработают сразу 27 площадок, на которых можно будет встретить Снегурочку и Деда Мороза, а также других ростовых персонажей из новогодних сказок. С пятницы в рамках фестиваля заработают 18 бесплатных катков, а также площадка для игры в керлинг.

Дизайнерские елки, катки и керлинг: чем заняться на фестивале «Путешествие в Рождество»>>

«4 сезона»

В субботу в центре дизайна Artplay открывается маркет «4 сезона». На площадке посетителям представят дизайнерскую одежду, натуральную косметику, хендмейд-вещицы, записные книжки, постеры и многое другое. Гостей также ждут согревающие напитки и полезные закуски на фуд-корте.

Где: г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10, стр. 3, центр дизайна Artplay

Когда: 11 и 12 декабря с 12:00 до 20:00

Стоимость: бесплатно

«Уютный книжный фест»

В пятницу в Московском многофункциональном культурном центре состоится «Уютный книжный фестиваль». В рамках мероприятия посетителям расскажут о том, где находить вдохновение для написания книги и как стать известным автором. Также посетителей ждет мастер-класс. Фестиваль можно посетить по «Пушкинской карте». Билеты доступны по ссылке.

Где: г. Москва, ул. Коминтерна, д. 11/7, Московский многофункциональный культурный центр

Когда: 10 декабря с 17:00 до 20:00

Стоимость: 400 рублей

Рейв‑елка, русская «Санта‑Барбара», стендапы: чем заняться в Доме культуры «ГЭС‑2»>>

Индийский маркет «Delhi базар»

Торговый центр на Новом Арбате на несколько дней превратится в настоящий индийский уголок – в городе пройдет «Delhi базар». На этой ярмарке можно будет не только приобрести товары из Индии, но и попробовать национальную еду. Желающие также смогут посетить кулинарные мастер-классы. Подробнее о мероприятии – на сайте организаторов.

Где: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

Когда: 10 декабря с 13:00 до 20:00, 11 и 12 декабря с 12:00 до 20:00

Стоимость: бесплатно

КИНОПРЕМЬЕРЫ

«Вестсайдская история»

В российский прокат выходит мюзикл «Вестсайдская история». Это история любви юноши и девушки из враждующих банд. Действие происходит в Нью-Йорке в конце 1950-х годов. В ролях: Рэйчел Зеглер, Энсел Элгорт, Майк Фейст и другие.

«Изучение рисунков похоже на чтение детектива»: арт‑терапевт — о лечении творчеством>>

«Честный развод»

Еще одна премьера – картина режиссера Ивана Кульнева «Честный развод». По сюжету Гена решает воплотить давнюю мечту и отправляется на фестиваль КВН в Сочи вместе с едва знакомой девушкой легкого поведения Миланой. Главные роли в фильме исполнили Александр Робак и Агата Муцениеце.