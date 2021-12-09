РИАМО - 9 дек. На участке Ленинского проспекта на юго-западе столицы, а также на участке Пятницкого шоссе в Северо-Западном административном округе изменится схема движения транспорта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

С 15 декабря на участке Ленинского проспекта от владения 87 до владения 91 будет ограничено движение автомобилей.

Ограничения из-за строительных работ продлятся до 15 декабря 2022 года. Для движения общественного транспорта сохранится выделенная полоса, автомобили смогут проехать по трем полосам.

С 16 декабря 2021 года по 31 марта 2022 года ограничат движение на участке Пятницкого шоссе в сторону области от владения 52 до владения 56. Проезд оставят по выделенной и еще одной полосе. Автомобилистов просят заранее планировать маршрут.