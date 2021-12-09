РИАМО - 9 дек. В честь 100-летия со дня рождения артиста цирка и актера Юрия Никулина в кинотеатрах сети «Москино» пройдут бесплатные показы фильмов с его участием, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В столичных кинотеатрах будут транслировать ленты «Когда деревья были большими», «Чучело» и «Двадцать дней без войны».

Фильмы с 35-миллиметровой пленки покажут с 14 по 21 декабря в кинотеатрах «Молодежный», «Салют» и «Полет». Для участия понадобится предварительная регистрация. Расписание сеансов доступно на сайте сети «Москино».

Посетителям также напоминают о необходимости соблюдать социальную дистанцию и носить маски. При этом заполняемость залов составит 50% от числа мест.