РИАМО - 9 дек. Членами Избирательной комиссии Московской области с правом решающего голоса назначены 7 человек, соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Срок полномочий текущего состава Мособлизбиркома истекает 13 декабря. Губернатор назначил членами Мособлизбиркома Илью Березкина, Игоря Кудрявина, Александра Колегова, Андраника Миграняна, Александра Новосельцева, Юлию Ольшанскую и Николая Ханина. Формирование комиссии осуществляется региональным парламентом и губернатором Подмосковья на паритетной основе: 7 членов назначаются Московской областной думой, 7 членов – губернатором. Избирательная комиссия Московской области формируется на 5 лет.

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