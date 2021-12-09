РИАМО - 9 дек. Два столичных цифровых проекта в области имущественно-земельных отношений стали финалистами международной премии Eventiada IPRA GWA, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Telegram-бот «Самострой.net» для проверки объектов недвижимости вышел в финал номинации «Лучший некоммерческий проект», а видеоприем граждан попал в шорт-лист в категории «Лучший проект по взаимодействию с местными сообществами.

Telegram-бот позволяет автоматически проверять объекты недвижимости на наличие признаков самостроя. Для этого необходимо указать кадастровый номер объекта. Кроме того, сервис видеоприема граждан дает возможность получить консультацию специалиста по видеосвязи.

Eventiada IPRA GWA является крупнейшей премией в области коммуникаций, в которой принимают участие станы Восточной Европе, СНГ и Центральной Азии.