РИАМО - 9 дек. Один человек погиб, еще один получил травмы в результате ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика на юго-востоке столицы, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

В четверг около 4:00 утра на 17 км МКАД водитель автомобиля «ВАЗ», двигаясь по внутренней стороне, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем «Камаз», двигавшимся в соседней полосе.

В результате столкновения от полученных травм скончался пассажир легковушки, его водителя с тяжелыми травмами доставили в медучреждение.

Госавтоинспекция просит автомобилистов не совершать резких маневров, быть предельно внимательными при движении в сложных погодных условиях, особенно на участках дорог, подверженных обледенению.