РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 9 дек. Полицейские Домодедова задержали 25-летнего жителя Республики Молдова, подозреваемого в незаконном сбыте наркотических средств, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Мужчину задержали возле одного из домов на ул. Центральная.

«При личном досмотре у мужчины в носке полицейские обнаружили и изъяли 6 свертков с порошкообразным веществом. Также, в автомобиле злоумышленника под чехлом водительского сиденья обнаружено и изъято еще 3 свертка с аналогичным содержимым. В ходе дальнейших мероприятий оперативники по месту фактического проживания задержанного изъяли пластиковую емкость, в которой находилось вещество светлого цвета, а также электронные весы», –сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Экспертиза показала, что содержимое в двух свертках является наркотическим средством – героином. Общий вес изъятого порошка составил около 400 г.

Задержанный пояснил, что изъятый наркотик он должен был расфасовать и продать потенциальным клиентам путем закладки в тайники.

В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30, ст. 228.1 УК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.