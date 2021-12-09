РИАМО - 9 дек. В столице начались испытания проекта по дополнительному обучению детей финансовой грамотности, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Новый проект по финансовой грамотности Businessfox <…> поможет ребенку самостоятельно сделать осознанный выбор будущей профессии», - рассказал руководитель департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Евгений Стружак.

Испытания проекта проводят на базе центра реабилитации и образования №7. Дети с ограниченными возможностями здоровья проходят здесь реабилитацию. Участников обучат финансовой грамотности и дадут попробовать силы в бизнес-проектах. Они пройдут теоретические и практические занятия, выполнят интерактивные задания в мобильном приложении. Проект рассчитан на детей возраста 5-18 лет.

В программе участвуют 85 воспитанников центра реабилитации и образования №7. Они узнают о разных сферах деятельности, научатся работать в команде и смогут развить эмоциональный интеллект. Ожидается, что по итогам обучения уровень знаний детей может увеличиться на 20%.