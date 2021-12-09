РИАМО - 9 дек. Арсения Кураева, который был задержан полицейскими за подготовку теракта в столичной школе, заключили под стражу. Об этом сообщает пресс-служба Московских судов общей юрисдикции.

Согласно постановлению суда, 18-летний юноша будет находиться в заключении до 6 февраля 2021 года. Ему вменяют в вину преступления по статьям 30 УК РФ (приготовление к преступлению) и 213 УК РФ (хулиганство).

Сторона защиты подавала ходатайство с просьбой избрать более мягкую меру пресечения, которая была бы не связана с заключением под стражей. Это ходатайство суд оставил без удовлетворения.

7 декабря полицейские задержали Арсения Кураева на территории московской школы. Юноша был вооружен, предполагается, что он готовил террористический акт.

«Его подставили»: мать юноши, планировавшего устроить теракт в Москве>>