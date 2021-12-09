РИАМО - 9 дек. Утром в четверг в МФЦ «Рязанский», где ранее произошла стрельба, установили мемориал в честь погибших сотрудников, сообщает газета «Известия».

Издание опубликовало видео, на котором показан мемориал. На столе с красной накидкой установлены фотографии погибших сотрудников. Горят свечи, стоят много ваз с цветами.

ЧП произошло 7 декабря. В МФЦ пришел 45-летний Сергей Глазов. Его попросили надеть маску, он отказался и открыл стрельбу по сотрудникам МФЦ и людям, которые там находились.

В результате происшествия погибли два сотрудника МФЦ. Еще четыре человека пострадали, в их числе 10-летняя девочка.

Ранее ГСУ СК публиковал кадры допроса подозреваемого. Он пришел в МФЦ с 3 млн рублей разной валюты.