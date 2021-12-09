РИАМО - 9 дек. Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова познакомилась с туристическим потенциалом Гжели. На производстве российской компании «Николь» с ее руководством вице-губернатор обсудила вопросы сотрудничества и познакомилась с процессом создания косметической продукции - средств для ухода за кожей, волосами, а также солнцезащитных и дерматологических, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

В этом году было подписано соглашение, которое разрешает использование символики губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» на упаковке товаров компании «Николь». Уже в декабре выпустят первую брендированную партию.

Также вице-губернатор посетила Дом-музей А.Б. Салтыкова. В нем собраны произведения гжельских мастеров разных поколений. Посетители могут прослушать лекции, пройти с экскурсией по выставочному пространству и пообщаться с художниками.

«Гжель обладает огромным туристическим потенциалом. Сегодня наша цель – шаг за шагом превратить ее в кластер. Кластер гончарный, исторический, просветительский. Мы должны использовать все возможности территории. Нам необходимо пройти некий путь, во многом просветительский, информационный. Объяснить, что гжель – это не только сине-белая роспись. Мастера используют такие цвета при изготовлении майолики, как желтый, синий, зеленый и коричневый», — сказала Наталья Виртуозова.

В Гжельском государственном университете вице-губернатор познакомилась с экспозицией его музея и посмотрела учебно-производственные мастерские. В 2020-2021 годах ряд фарфоровых предметов, созданных студентами и преподавателями ГГУ, получил статус изделий народных художественных промыслов.

Увидеть гжельскую майолику можно, посетив выставку старейшей русской компании, производящей фарфоровые изделия народного художественного промысла, «Объединение «Гжель».