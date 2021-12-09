РИАМО - 9 дек. 187 столичных библиотек с 14 декабря примут участие в девятом этапе акции «Списанные книги». В учреждениях раздадут более 165 тыс. изданий, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Так, библиотеки раздадут 165 251 издание — 158 363 физическим лицам и 6888 юридическим. Все экземпляры списаны из библиотечных фондов.

Более 40 тыс. книг раздадут библиотеки на юге столицы. Более 32 тыс. экземпляров предоставят посетителям библиотек в центре города. При этом 40% списанных книг - это художественная литература.

Для участия в акции необходимо зарегистрироваться на портале «Списанные книги» и забронировать выбранное издание.

Принять участие в акции также могут благотворительные фонды и некоммерческие организации. Всего за время работы проекта с 2017 года раздали более 1,37 млн книг.