РИАМО - 9 дек. Минувшей ночью в Москве впервые с начала текущей зимы зафиксировали 10-градусные морозы, а в Подмосковье столбики термометров опустились в некоторых местах ниже минус 15 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

Так, на столичной базовой метеостанции ВДНХ в ночь на четверг было зафиксировано минус 10,2 градуса - впервые с начала этой зимы. На Балчуге температура понизилась до минус 9,1 градуса, в Тушине – до минус 10,9 градуса.

Еще холоднее минувшей ночью было в Московской области, особенно на севере и западе региона. Так, в Можайске температура воздуха опустилась до минус 13,3 градуса, в Дмитрове - до минус 14, Солнечногорске – до минус 14,1, в Талдоме – до минус 15,5, в Клину – до минус 15,7, а в Волоколамске – до минус 15,9.

Такие температурные показатели больше соответствует климату начала января.

В четверг в столице ожидается облачная с прояснениями погода. Температура днем будет на 6 градусов ниже нормы.

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