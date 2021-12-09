РИАМО - 9 дек. На однопутном участке Савеловского направления МЖД Дубна – Большая Волга в подмосковной Дубне было приостановлено движение поездов, сообщается на сайте Московской железной дороги.
Причиной сбоя стала неисправность контактной сети. Движение на участке было остановлено в 03:58.
Составы будут курсировать до станции Большая Волга до устранения причины.
Ранее, 2 декабря, на участке Тушино – Подмосковная Рижского направления МЖД произошел сбой из-за травмирования человека. Было отменено 7 электричек, 48 пригородных поездов задержали.
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