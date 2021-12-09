РИАМО - 9 дек. На однопутном участке Савеловского направления МЖД Дубна – Большая Волга в подмосковной Дубне было приостановлено движение поездов, сообщается на сайте Московской железной дороги.

Причиной сбоя стала неисправность контактной сети. Движение на участке было остановлено в 03:58.

Составы будут курсировать до станции Большая Волга до устранения причины.

Ранее, 2 декабря, на участке Тушино – Подмосковная Рижского направления МЖД произошел сбой из-за травмирования человека. Было отменено 7 электричек, 48 пригородных поездов задержали.