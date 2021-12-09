РИАМО - 9 дек. После снятия некоторых ограничений из-за распространения коронавируса в столице растет спрос на непродовольственные товары. Также этому способствовали распродажи, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Выросли обороты продаж в сфере непродовольственных товаров. Восстановлению экономики помогла неделя распродаж и увеличение потребительского спроса.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, после отмены нерабочих дней с 8 по 14 ноября выручка в сфере непродовольственных товаров выросла на 71,4% и составила 15,6 млрд рублей. До этого - с 1 по 7 ноября - среднесуточные обороты непродовольственной торговли снизились до 9,1 млрд рублей. Это минимальные значения с мая 2021 года.

Ефимов отметил, что росту в сегменте непродовольственной торговли способствовало проведение акции «Черная пятница», которая прошла с 22 по 28 ноября. В этот период жители столицы приобрели косметику, бытовую технику, одежду и другие товары на сумму 17,9 млрд рублей. Это на 8,8% выше показателей, чем неделей ранее и на 65% выше периода с 18 по 24 октября.

С 22 по 28 ноября больше всего покупали косметику. Объем продаж этих вырос на 92,4% по отношению к предыдущей недели, а выпуска достигла почти 584 млн рублей. Кроме того, спрос на бытовую технику и электронику вырос на 67,6%.

27 ноября жители столицы приобрели бытовую технику на 238 млн рублей. Это можно назвать своего рода отраслевым рекордом.