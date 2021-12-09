РИАМО - 9 дек. У собак очень нежные лапы, поэтому в зимнее время владельцам нужно внимательно следить за их состоянием и стараться минимизировать влияние противогололедных реагентов. Об этом РИАМО сообщили в пресс-службе Российской кинологической федерации.

Частый контакт подушечек лап с противоголедными средствами может вызвать у собак сильное раздражение, воспаление тканей, формирование открытых язв и даже аллергию. Это особенно актуально для тех питомцев, у которых уже наблюдаются трещины на коже лап.

«Очень важно перед прогулкой обрабатывать лапы животного специальными средствами на выбор: это может быть гель на основе вазелина, обычно такие средства используют для профилактики появления трещин и как средство заживления уже имеющихся ран», – отметили специалисты.

Гель смягчает кожу и ускоряет восстановление, а защитный воск создаст плотную водонепроницаемую пленку на лапах. Также можно использовать защиту в форме пасты, бальзама или крема: они быстрее проникают в кожу и питают ее, снимая воспаление, если в составе содержатся масла.

Кроме того, подобные средства также обеспечивают защиту в условиях мороза и нейтрализуют негативное воздействие реагентов. Подойдет любое средство.

«Используя их, важно нанести средство ровным слоем не только на поверхность подушечек лап, но и уделить внимание пространству между пальцев. После прогулки обязательно помойте собаке лапы», – рассказали в РКФ.

Также можно использовать специальную обувь для собак. При этом важно подобрать подходящий размер, чтобы питомцу было удобно гулять.