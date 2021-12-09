РИАМО - 9 дек. Бывший зампомощника министра обороны США Ян Бжезинский предложил на несколько дней отключить Россию от SWIFT в качестве предупредительного удара, сообщает Газета.ru.

Такое предложение он озвучил в эфире YouTube-канала Open Ukraine. Он уверен, что сейчас нужно предпринять какие-то меры экономического характера против РФ.

«Скажем, задержать определенные платежи за газ и нефть. Или на несколько дней отключить Россию в плане предупредительного удара от SWIFT», — сказал Бжезинский.

Бжезинский считает, что для сдерживания Москвы нужен комплексный подход.

Ранее агентство Bloomberg опубликовало информацию, что из-за отношений между Россией и Украиной Америка решила ввести санкции в отношении Москвы. Новые санкции якобы ограничат конвертацию рубля.