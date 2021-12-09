РИАМО - 9 дек. Для большинства собак новогодняя ночь – это настоящий стресс: взрывы петард и хлопушек, салюты, суета. Запаниковать могут даже самые спокойные животные, поэтому хозяевам нужно поберечь своих питомцев и сделать несколько простых, но важных вещей. Об этом РИАМО сообщили в пресс-службе Российской кинологической федерации.

«Самый главный совет – не выходить гулять в новогоднюю ночь. Выгуляйте собаку заранее, желательно до 19:00, когда еще редко услышишь залпы салюта. Даже если вы обладатель самого смелого пса, вы никогда не сможете на сто процентов оценить, насколько будет силен его страх при фейерверках и хлопушках, поэтому лучше всего избежать прогулок в полночь», – сообщили в организации.

Дома стоит плотно закрыть окна, чтобы резкие звуки с улицы не напугали питомца. Рекомендуется позаботиться о том, чтобы у собаки было укромное место, куда она может уйти. Нужно обустроить его: положить туда любимую лежанку и игрушки. Можно использовать для этого клетку, если питомец к ней привык и использует как свой домик.

Во время салюта не нужно вскакивать и бежать к окну самим – такая реакция может напугать любимца. При этом не нужно насильно подводить собаку к окну, чтобы показать ей салют.

«Когда собака боится, не хвалите и не поощряйте ее, ведите себя спокойно и уверенно. Если она хочет спрятаться за вас, позвольте ей это сделать, но не нужно ее наглаживать и успокаивать, насильно брать на руки. Таким поведением вы можете закрепить этот страх своим поощрением», – отметили специалисты.

Также не стоит мешать собаке бегать по комнате, скулить или прятаться. На это поведение не стоит обращать внимание. Не нужно бегать за собакой в тревоге, иначе паника только усилится. Нужно позволить животному найти свое укромное безопасное место, а если собака придет за помощью, ее следует успокоить. Хозяин должен быть для питомца надежной защитой.

Если у собаки сильная боязнь громких звуков, лучше заранее проконсультироваться со специалистом, чтобы отрабатывать эти ситуации на дрессировочной площадке.