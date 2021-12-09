РИАМО - 9 дек. На XXV Международном турнире по боксу памяти заслуженного тренера России Виктора Рубова «Янтарные перчатки» спортсмены из Подмосковья завоевали 6 медалей, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования прошли в Калининграде, в спорткомплексе «Созвездие». В турнире участвовали представители Латвии, Германии, России, Эстонии, Казахстана, Израиля, Таджикистана, Кубы. Всего за победу боролись свыше 180 спортсменов.

«Боксеры Московской области по традиции в списке безусловных лидеров. Этот турнир был юбилейным, и, конечно, для нас большая честь отметиться на калининградском ринге таким достойным результатом», — сказал министр физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов.

Боксеры из Подмосковья завоевали 5 золотых и 1 серебряную медаль. Так, среди мужчин 19-40 лет в категории 54 кг победил Дмитрий Двали из Балашихи, в категории 57 кг – Юрий Двали из Балашихи, в категории 63,5 кг - Худобахш Авджамилов из Балашихи, в категории 75 кг – Илья Матвеев из Ивантеевки, 2 место в категории 75 кг завоевал Рафик Амирханов из Балашихи.

Среди юниоров 17-18 лет победителем в категории 51 кг стал Георгий Гомулак из Балашихи.