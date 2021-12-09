РИАМО - 9 дек. На странице в Facebook российского посольства в Америке появился ответ на слова американского сенатора Роджера Уикера, который считает возможным применение ядерного оружия против РФ, сообщает Газета.ru.

Ранее сенатор в эфире телеканала Fox News посоветовал президенту США Джо Байдену применить ядерное оружие против России, если обострится обстановка.

В российском посольстве назвали это предложение безответственным. Кроме того, сенатору посоветовали прочитать совместные заявления президентов России и Штатов, которые были сделаны в июне этого года. Они гласят о недопустимости ядерной войны.

Ранее министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу рассказал, что самолеты США отрабатывали применение ядерного оружия против России.