РИАМО - 9 дек. В Москве и Подмосковье реализовали около половины российских пилотных проектов 5G-практик, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«С 2019 года открыто около 30 пилотных площадок тестирования 5G, работает 5G-демоцентр и создаются индустриальные 5G-полигоны, первый из которых разворачивается на базе городской клинической больницы имени С.П. Боткина», - рассказал заместитель руководителя департамента информационных технологий города Москвы Александр Горбатько.

По его словам, развитие 5G является одним из приоритетов технологического развития столицы. В течение года в Москве начал работу демоцентр 5G, а также были подписаны соглашения об открытии индустриальных 5G-полигонов.

При участии департамента информационных технологий провели обзор новых практик применения 5G. В нем отмечается, что 7 из 16 практик применения 5G реализованы в Московском регионе. Например, развертывание 5G-полигона в Медицинском симуляционном центре Боткинской больницы дает возможности для развития стартапов, а врачам - протестировать новые технологии в клинических условиях. Наиболее перспективные проекты могут реализовать в городской системе здравоохранения. Например, это может быть использование технологий виртуальной реальности для обучения будущих специалистов.

Всего в обзоре департамента информационных технологий Москвы с августа 2020-го по октябрь 2021 года было проанализировано 146 практик применения технологии связи пятого поколения из 34 стран.