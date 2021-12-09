РИАМО - 9 дек. Домашние питомцы любят получать подарки на Новый год, поэтому щедрые хозяева часто балуют любимых собак в преддверии праздников. Однако собаководам стоит учесть несколько важных факторов, которые позволят сохранить деньги от ненужных трат, а питомцам – получить действительно полезные подарки. Об этом РИАМО сообщили в пресс-службе Российской кинологической федерации.

«Не дарите собаке карнавальный костюм, футболки с надписями, худи и бабочки. Питомец может обойтись без этих вещей. В большинстве случаев такие подарки – это пустая трата денег», – сказали в пресс-службе.

Нет ничего плохого в покупке аксессуаров, но если хочется порадовать своего питомца и сделать подарок действительно ему, то активную совместную прогулку пес оценит значительно больше, чем новую одежку.

Также собаке точно понравится полезное лакомство. К примеру, подойдут угощения на основе груши, моркови и яблок с добавлением сушеного мяса.

Можно также порадовать питомца умной игрушкой или провести с ним целый день, занимаясь на дрессировочной площадке.

«Подберите ему новый поводок и ошейник или присмотрите специальную обувь на зиму, которая защитит лапы от агрессивных противогололедных средств. Самое важное – это останавливать свой выбор на полезном и функциональном подарке, который действительно пригодится вашей собаке», – считают специалисты.