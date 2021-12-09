РИАМО - 9 дек. В ночь на четверг на территории столицы местами выпало до 10% месячной нормы осадков. Так, в Михайловском в новой Москве за 12 часов выпало 6 мм осадков, сообщается на сайте «Метеовести».

На территории старой Москвы снега практически не выпало. На Балчуге выпало только 0,4 мм осадков, на ВДНХ осадков не было зафиксировано совсем.

На юге и юго-востоке и востоке Подмосковья в то же время выпало много снега. В Горках Ленинских и Люберцах выпало 4 мм осадков, в Железнодорожном – 5 мм осадков.

Норма по осадкам в декабре составляет 56 мм.

К полудню четверга благодаря скандинавскому антициклону в Московском регионе станет солнечно, но ожидаются январские морозы.

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