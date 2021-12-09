РИАМО - 9 дек. На сегодняшний день уже 18 детских поликлиник столицы, что составляет треть от общего числа, перешли на использование электронных медицинских карт, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, оцифровать бумажные медицинские карты и перевести их в электронный вид планируют во всех детских медучреждениях столицы. Врачам не придется тратить время на заполнение бумажных карт, и они смогут больше времени уделить пациентам.

В освободившихся картохранилищах могут создать комнаты отдыха, помещения для тренингов или что-то другое на усмотрение сотрудников медучреждения.

Пациенты могут получить доступ к своим электронным медкартам в любое время суток. В ней собрана вся информация о его здоровье, которую может увидеть врач при осмотре.

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