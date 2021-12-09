РИАМО - 9 дек. Замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, д. м. н. Татьяна Руженцова рассказала, что главными симптомами заражения новым штаммом коронавируса «омикрон» являются сильная слабость, головная боль, температура и плохой аппетит, сообщает РИА Новости.

Она отметила, что у большинства заболевших появляются сильная усталость, слабость, а температура тела поднимается выше 38 градусов.

Кроме того, у заразившихся новым штаммом также могут наблюдаться и другие признаки коронавируса - поражения легких и других органов.

Ранее на территории России зафиксировали первые случаи заражения этим штаммом.

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