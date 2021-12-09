РИАМО - 9 дек. Столичным предпринимателям одобрили антикоронавирусные выплаты на соблюдение санитарных мер в связи с пандемией и обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты на сумму более 330 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Заявочная кампания продолжалась в столице с 1 сентября по 15 ноября. Новой мерой поддержки воспользоваться могли компании сферы услуг, подавшие сведения о вакцинации не менее 60% сотрудников до 15 августа через личный кабинет на сайте mos.ru.

«По этой программе одобрено 3,1 тыс. заявок. Общая сумма выплат по ним превысит 332 млн рублей. Большинство заявок — примерно 60% — поступило от предприятий общепита», — заявила заммэра столицы - глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Она подчеркнула, что также поддержку получат фирмы и индивидуальные предприниматели, работающие в сфере культуры, бытовых услуг, спорта и в других направлениях.

Размер выплат составляет 15 тыс. рублей на компанию и дополнительно по 6,5 тыс. на каждого работника. ИП без персонала выплачивают 21,5 тыс. рублей.

Программу антиковидных выплат утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в июле 2021 года. Тогда на поддержку бизнеса дополнительно выделили 5 млрд рублей.

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