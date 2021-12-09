РИАМО - 9 дек. США не собираются вводить санкции против компаний энергетического сектора в России из-за ситуации вокруг Украины, сообщает Газета.ru.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в правительственных структурах США.

Власти США подготовили набор санкций на случай военного конфликта РФ и Украины. Санкции в энергетическом секторе являются крайней мерой, они не будут приняты на первом этапе.

Рейтинг одобрения президента страны Джо Байдена связан с ценами на энергоресурсы. Санкции в отношении российских компаний могут привести к повышению цен на бензин в Штатах.

Ранее телеканал CNN сообщал, что власти США могут отключить Россию от платежной системы SWIFT в рамках нового пакета санкций.