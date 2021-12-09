РИАМО - 9 дек. Совет депутатов городского округа Егорьевск 8 декабря на внеочередном заседании принял решение об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Участие в заседании принял врио главы округа Дмитрий Викулов.

Заседание конкурсной комиссии назначено на 18 января 2022 года. Конкурсная комиссия проверит достоверность представленных кандидатами документов и сведений и оценит их соответствие установленным требованиям.

Согласно положению о порядке проведения конкурса на должность главы городского округа Егорьевск, предпочтительными требованиями для осуществления полномочий главы являются наличие высшего образования и не менее 5 лет опыта профессиональной деятельности в области управления или стажа работы на руководящих должностях в органах государственной власти и местного самоуправления.

Помимо основного комплекта документов, кандидат представляет в комиссию письменное уведомление о том, что не имеет счетов, не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках. По своему желанию кандидат может представить в конкурсную комиссию свои предложения по организации работы на должности главы округа.

Также депутаты утвердили 3 из 6 членов конкурсной комиссии. Вторую половину состава комиссии, в соответствии с положением о порядке проведения конкурса, определит губернатор Московской области.

Конкурсная комиссия принимает решение о кандидатах, прошедших отбор. В случае, если отбор пройдут менее 2 кандидатов, конкурс будет признан несостоявшимся. Решение комиссии о кандидатах, прошедших конкурсный отбор, в течение трех рабочих дней должно быть направлено в Совет депутатов округа.

«В соответствии с положением о порядке проведения конкурса, глава округа избирается открытым голосованием большинством голосов Совета депутатов. Каждый депутат может голосовать только за одного кандидата. Если ни один кандидат не набрал необходимое количество голосов, проводится повторное голосование по двум кандидатам, получившим лучшие результаты», - пояснил председатель Совета депутатов округа Михаил Лавров.

7 октября глава Егорьевска Александр Гречищев сложил полномочия по собственному желанию. Гречищев работал на посту главы Егорьевска с 2013 года. Советом депутатов городского округа 8 октября принято решение о возложении временного исполнения полномочий главы на заместителя главы администрации округа Дмитрия Викулова.