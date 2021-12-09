РИАМО - 9 дек. Подозреваемый в краже золотых украшений из номера гостиницы в подмосковной Шатуре задержан правоохранителями, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть обратилась 36-летняя местная жительница с заявлением о том, что у нее из номера гостиницы, расположенной на проспекте Ильича, похищены золотые украшения. Сумма материального ущерба составила около 29 тыс. рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими по подозрению в совершении преступления задержан ранее неоднократно судимый 45-летний местный житель. Подозреваемый совершил кражу оставленных без присмотра украшений, находясь в одной компании с заявительницей в гостиничном номере», - сообщили в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.