РИАМО - 9 дек. Культурно-досуговый центр «Метролог» городского округа Солнечногорск приглашает жителей муниципалитета на новогодний концерт «Яркие мгновения зимы». Мероприятие состоится 12 декабря в 15:00, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Гостей ждут яркие танцы образцового хореографического ансамбля «Цветик-семицветик», вдохновляющие песни детской эстрадной студии «Трель» и Елизаветы Фомкиной, веселые игры.

Вход на мероприятие для всех посетителей свободный.

Также в данном досуговом центре проводится набор в группу «Восточные танцы».

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