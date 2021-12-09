РИАМО - 9 дек. Специалисты организаций городского округа Красногорск 8 декабря посетили семинар на тему: «Актуальные вопросы законодательства в сфере труда», сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Семинар провел отдел по труду и ценообразованию экономического управления администрации округа.

В работе семинара приняли участие представители государственной инспекции труда Московской области.

В рамках семинара были рассмотрены вопросы об изменении в системе охраны труда в организации; о сути реформы контрольно-надзорной деятельности и ее влиянии на работу предприятия. Также был представлен обзор основных изменений трудового законодательства, которые вступают в силу в 2022 году.