РИАМО - 9 дек. Полицейские задержали подозреваемую в краже велосипеда с парковки в городе Видное, по факту преступления возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть УМВД России по Ленинскому округу поступило заявление от 26-летнего местного жителя о том, что неизвестный совершил кражу велосипеда с велопарковки у одного из домов в Видном. Сумма ущерба составила 20 тыс. рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлена и задержана ранее неоднократно судимая 38-летняя местная жительница. Похищенное имущество изъято и будет возвращено владельцу», - сообщили в пресс-службе.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.