РИАМО - 9 дек. Пожарные ликвидировали возгорание в квартире жилого дома в городе Видное Ленинского округа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

8 декабря в 20:29 поступило сообщение о пожаре в квартире на улице Ольгинской в городе Видное.

В 21:38 произошла ликвидация последствий пожара. Пострадавших в результате инцидента нет.

Для тушения пожара привлекались 6 единиц техники и 23 человека.

В случае возникновения пожара в квартире следует немедленно вызвать пожарных, в сильно задымленном пространстве нужно двигаться ползком или пригнувшись.