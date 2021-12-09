РИАМО - 9 дек. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, которого подозревают в стрельбе на улице Давыдковской в Москве, сообщается на сайте «МВД медиа».

ЧП произошло 3 декабря. Когда правоохранители прибыли на место преступления, то оказалось, что неизвестный мужчина около офиса коммерческой организации из предмета, похожего на пистолет, выстрелил в ее генерального директора. Затем скрылся с места преступления.

«В настоящее время в ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Московского уголовного розыска подозреваемый задержан в городе Химки Московской области и доставлен в следственные органы», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Пострадавший находится в больнице.