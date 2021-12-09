РИАМО - 9 дек. В Подмосковье и столице в четверг будет облачно с прояснениями, столбики термометров опустятся до минус 14 градусов. Атмосферное составит 752 мм ртутного столба, сообщается на сайте «Метеоновости».

Московский регион будет находиться на периферии антициклона. Температура воздуха в Москве и области составит от минус 14 до минус 9 градусов. Будет дуть ветер восточного направления со скоростью 4-9 м/с.

Атмосферное составит 752 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 89%.

В целом погода будет благоприятна, содержание кислорода и атмосферное давление близки к климатическим значениям.

Арктическое вторжение в Московском регионе: какой погоды ждать в декабре>>