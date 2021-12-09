РИАМО - 9 дек. В парке «Патриот» Минобороны России в Одинцовском округе в четверг состоится открытие фотодокументальной планшетной выставки «Главные победы Георгия Жукова» из фондов Калужского филиала Музея Победы «Музей Г.К. Жукова». Об этом сообщает пресс-служба Музея Победы.

Мероприятие приурочено к 125-летию со дня рождения Маршала Победы.

Посетители выставки увидят уникальные документы и фотографии, прочитают воспоминания современников о Жукове.

Материалы расскажут о решающих операциях Великой Отечественной войны, которыми руководил великий полководец: обороне Ленинграда и Москвы, Сталинграде, Курской битве, Киевской и Берлинской операциях. Выставка продлится до 16 января.