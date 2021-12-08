РИАМО - 8 дек. В текущем зимнем сезоне для жителей и гостей Московской области будут доступны более 180 лыжных трасс с дистанциями различных уровней сложности. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Традиционно наибольшей популярностью пользуются лыжные трассы, расположенные в Истре, Серпухове, Дмитрове, Одинцове, Красногорске, Лыткарине, Сергиевом Посаде, Химках, Дубне. Но и в других муниципалитетах также ведется подготовка объектов для любителей лыжного спорта.

Основные локации - это открытые территории в лесных массивах, парки, стадионы, спортивные базы. Протяженность на каждой локации варьируется. Наиболее популярные у жителей и гостей Подмосковья дистанции от 3 до 30 километров. Самая длинная трасса находится в Дмитровском округе в деревне Глазово – это Габовская лыжня.

Общая протяженность трасс для занятий беговыми лыжами в Московской области составляет более 500 км. На спортивных объектах в текущем сезоне будут работать снежные пушки, что позволит обеспечить комфортное катание, несмотря на переменчивые погодные условия и количество осадков.

«Жители Подмосковья очень любят лыжный спорт. Многие приходят на лыжные трассы семьями, ведь это отличный способ провести время вместе, укрепить здоровье и подышать свежим воздухом. Кроме того, в Подмосковье каждую зиму проходят и крупные лыжные соревнования, в которых участвуют и профессионалы, и любители. Люди приезжают в Московскую область и из других регионов, что положительно влияет на туристическую привлекательность региона и позволяет развивать спортивный туризм», - сказал министр физической культуры и спорта региона Дмитрий Абаренов.