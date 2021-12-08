РИАМО - 8 дек. Суд привлек к ответственности собственника земельного участка сельхозназначения в городском округе Воскресенск, не оплатившего штраф в установленный срок. Теперь собственнику нужно заплатить 60 тыс. рублей, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

В надзорное ведомство поступили материалы с результатами проверки соблюдения требований земельного законодательства РФ в отношении Фридрихсен А.А., являющейся собственником земельного участка сельхозназначения площадью 44,4 га, расположенного в городском округе Воскресенск.

По итогам проверки полученных материалов управление установило, что земельный участок зарос сорной и древесно-кустарниковой растительностью, признаков использования в сельскохозяйственном производстве, механической или ручной обработки почвы, сенокошения, выпаса и содержания сельскохозяйственных животных не выявлено.

В марте нынешнего года собственника земель привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 30 тыс. рублей. Однако штраф в указанный срок выплачен не был. За неуплату административного штрафа был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. Материалы административного дела были направлены в мировой суд для принятия решения.

В ноябре этого года мировой суд принял решение привлечь Фридрихсен А.А. к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа - 60 тыс рублей.