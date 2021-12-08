РИАМО - 8 дек. Сотрудники полиции на территории Ленинского городского округа задержали подозреваемого в грабеже, преступление было совершено после распития спиртных напитков, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть УМВД России по Ленинскому округу обратился 18-летний житель Москвы с заявлением о хищении личного имущества вблизи 29 км МКАД. Общая сумма ущерба составила более 73 тыс. рублей.

Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый 25-летний житель Москвы. Злоумышленник — знакомый заявителя после распития спиртных напитков в ходе конфликта нанес потерпевшему несколько ударов по телу и открыто похитил имущество, которое впоследствии продал.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.