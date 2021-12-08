РИАМО - 8 дек. В Богородском округе наградили жителя Ногинска, который спас провалившегося под лед школьника, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

В среду в здании Ногинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» состоялось награждение мужчины, спасшего ребенка, провалившегося под лед на водоеме вблизи Ледового дворца спорта «Кристалл» в городском округе Электросталь.

Начальник теруправления Александр Квашнев рассказал, что житель Ногинска Андрей Евдокимов 18 ноября случайно оказался в Электростали. Проходя мимо водоема он услышал детские крики и увидел посередине замерзшего пруда ребенка, провалившегося под лед.

«Не раздумывая, 29-летний мужчина скинул верхнюю одежду, подполз к краю полыньи, а затем вплавь добрался до тонущего школьника, вытолкнул его на лед и выбрался сам. За мужественные и отважные действия при спасении ребенка Андрей Евдокимов был награжден знаком «За заслуги» ГКУ МО «Мособлпожспас» и благодарственным письмом начальника региональной противопожарно-спасательной службы», - сказал Квашнев.